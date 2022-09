Università di San Marino cerca 20 persone per workshop patrimonio culturale

Università di San Marino cerca 20 persone per workshop patrimonio culturale.

L’Università di San Marino cerca 20 persone che frequentano il centro storico per coinvolgerle in un workshop sul patrimonio culturale. In programma mercoledì 14 settembre nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, dalle ore 14:30 alle 19:30, l’iniziativa porterà gli ospiti selezionati a contatto con un gruppo di studenti, nonché docenti e accademici. I partecipanti andranno quindi a esprimere le loro impressioni, idee ed esigenze a un gruppo incaricato di vagliare, fra le altre cose, i risultati di un sondaggio, attualmente aperto, che attraverso una serie di domande cercherà di mettere a fuoco i principali ambiti di intervento. Per partecipare al pomeriggio del 14 settembre è necessario inviare una richiesta all’indirizzo email anna.guerra@unirsm.sm.

Il link al comunicato

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: