Università di San Marino: gli auguri pasquali del Rettore Corrado Petrocelli

Lettera di auguri per la Pasqua, pubblica sui social, del Rettore Corrado Petrocelli a docenti, personale tecnico amministrativo e a tutte le studentesse e studenti dell'Università di San Marino. “La tradizione vuole che si attendano queste festività per riprendersi dalle fatiche accumulate nei primi mesi dell’anno – scrive - ma questa volta dovremo viverle come una ulteriore tappa per contrastare la diffusione del contagio”.

Un pensiero di gratitudine poi “a coloro che sono chiamati ad un impegno quotidiano, a cominciare dagli operatori della sanità” e solidarietà “per chi malato, per chi è solo, per chi è in difficoltà e per chi è lontano”. “Un augurio forte e sincero – conclude Petrocelli - insieme alla speranza che la nostra comunità torni presto a pulsare, ricca di vita e di presenze”.