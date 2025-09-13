Università di San Marino: gli studenti invocano la pace con arte e design

È un appello alla pace quello che parte dai ragazzi e dalle ragazze dell'Università di San Marino. In Ateneo la mostra dedicata al dialogo tra i popoli, nata da una serie di workshop organizzati dai corsi di Design sotto il titolo "Il progetto come gesto disarmato". Si va dalla narrazione - tramite l'arte e il design - dei conflitti internazionali fino alla pace tra le mura di casa, dopo un litigio in famiglia. Tutto è stato tradotto in opere, installazioni, gadget, mentre si celebrano i 20 anni dall'avvio dei corsi di Design. Presentazione culminata con la settima edizione del Premio Mattia Tugnoli, in memoria dell'ex studente scomparso alcuni anni fa e pensato per premiare le due migliori tesi discusse durante l'anno accademico.

"Eravamo coinquilini e compagni di corso - racconta Giacomo Zentilin, ex Studente UniRsm -. La famiglia mi ha contattato esprimendo il desiderio di continuare a far vivere la memoria di Mattia negli ambienti che lo hanno ospitato. Così ho contattato l'Università ed è nata l'idea di questo premio. Dal 2019 va avanti, di anno in anno".

"Questi workshop - spiega Chiara Amatori, ricercatrice in Design UniRsm - nascono con l'idea di coinvolgere studenti ed ex studenti sul tema della pace. E' un argomento molto complesso e anche noi, come Università, abbiamo voluto in qualche modo dare il nostro contributo. Speriamo di poter essere ascoltati e che, effettivamente, la pace possa arrivare".

Nel servizio le interviste a Giacomo Zentilin (ex Studente UniRsm) e Chiara Amatori (ricercatrice Design UniRsm)








