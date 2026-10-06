Università di Urbino, Marco Rocchi è il nuovo rettore: "L’Ateneo ha scelto il cambiamento"

Marco Bruno Luigi Rocchi è il nuovo rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Al ballottaggio ha ottenuto il 59,57% dei voti, superando Giovanni Boccia Artieri, fermatosi al 34,93%. Molto alta la partecipazione: hanno votato 733 dei 799 aventi diritto, con un’affluenza del 91,61%.

Rocchi si è imposto sia tra i docenti, con 190 preferenze contro 149, sia tra il personale tecnico-amministrativo, dove il risultato è stato più netto: 310 voti contro 61. Al secondo turno aveva inoltre incassato il sostegno di Berta Martini, terza classificata al primo turno e indicata come futura prorettrice vicaria. Per il nuovo rettore il risultato consegna un messaggio chiaro. "L’Ateneo ha scelto il cambiamento", ha commentato Rocchi dopo l’elezione, indicando nella partecipazione una delle priorità del nuovo mandato.

In particolare, l’obiettivo è dare maggiore peso agli studenti negli organismi universitari e creare nuovi spazi di aggregazione, non limitati alle sole attività di studio. Tra i primi passaggi ci sarà poi il confronto con la Regione Marche, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti istituzionali e intercettare maggiori finanziamenti. "Con la Regione bisogna ricostruire un rapporto", ha spiegato Rocchi, sottolineando la necessità per l’Università di dialogare con le istituzioni indipendentemente dal loro colore politico.

Sul tavolo anche i conti dell’Ateneo, le spese per il personale e il piano delle assunzioni. Rocchi ha annunciato che partirà dall’esame di questi dossier, con l’intenzione anche di ricomporre le divisioni emerse durante una campagna elettorale molto combattuta.

Nato a Milano nel 1962, Rocchi si è laureato a Urbino in Scienze Biologiche nel 1989 e in Filosofia nel 2010. Docente di statistica medica e biostatistico, ha maturato una lunga esperienza nel campo delle sperimentazioni cliniche ed è autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Rocchi succederà a Giorgio Calcagnini e guiderà l’Università di Urbino per il sessennio accademico 2026-2032.









