Università: il Rettore indica le priorità per il futuro; dai contributi finanziari sulla ricerca allo studentato Al centro della Commissione Affari Interni di ieri l'audizione di Corrado Petrocelli. Oggettiva, in questi anni, la crescita dell'Ateneo

Soddisfatto il Rettore per il feedback dell'Aula; che ha riconosciuto in modo bipartisan il ruolo strategico dell'Ateneo per lo sviluppo del Paese. Apprezzata l'attenzione, la volontà di conoscere e di aiutare, mostrata da tutti i commissari. Su due livelli l'intervento di Petrocelli; innanzitutto la crescita – testimoniata in modo inequivocabile dai numeri – dell'Università. “Quando sono arrivato qui c'erano meno di 240 studenti; adesso compresi quelli dei master, dei corsi di alta formazione, siamo a più di 2.000”.

“Siamo cresciuti come corsi di laurea, come attività”; il Rettore ricorda inoltre come l'Ateneo sia entrato a pieno titolo nel circolo europeo dell'alta formazione. Sottolinea tuttavia come sia ora necessario un passo ulteriore, specie sulla ricerca. E per farlo – rimarca - “ci vogliono risorse”; umane – i professori da assumere; personale qualificato -, e finanziarie: senza le quali “non si va da nessuna parte”. Citati allora i fondi stanziati dagli altri Paesi per innovazione e sviluppo. Ribadita infine la richiesta di una casa dello studente.

Tutte necessità, osserva il Presidente della Commissione, da affrontare in una logica di sistema; definendo una visione complessiva sul percorso della Repubblica. Attesa tuttavia un risposta celere – di carattere normativo - alla richiesta del Rettore di una pronta definizione dello stato giuridico dei docenti. Sul punto – fa sapere Pasquale Valentini – il Segretario di Stato Belluzzi si è impegnato a formulare una proposta, da sottoporre al vaglio delle forze politiche prima del deposito. I lavori si erano poi conclusi ieri sera con le attese deliberazioni in merito ai contributi inviati dai vari Gruppi sull'organizzazione della scuola, con particolare riferimento all'impatto del calo demografico. Materiale che verrà messo a disposizione di tutti i consiglieri; anche in vista della possibile trattazione, in una prossima Sessione parlamentare, di un comma ad hoc rimasto inevaso.

Nel servizio l'intervista a Corrado Petrocelli – Rettore UniRSM

