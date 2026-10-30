Università private a San Marino: il quadro sulla situazione in territorio

"Il quadro attuale delle università private in territorio è quello che abbiamo spiegato in Consiglio, ci muoviamo sulla base di una legge che aveva necessità di essere leggermente modificata, in questo caso riguardava gli oneri a carico dello Stato per le agenzie di valutazione che non era assolutamente compatibile da parte della Segretaria di Stato e quindi abbiamo presentato questo decreto che modifica quell'onere non più a carico dello Stato, ma a carico delle libere iniziative private, quali sono le università private e la parte di istruzione di alta formazione universitaria". Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini spiega la situazione attuale delle Università private a San Marino; tema discusso anche nell'ultima sessione del Consiglio Grande e Generale.

"La legge è presente nel nostro Paese - aggiunge - ha bisogno delle modifiche, stiamo lavorando su quegli aspetti, non siamo stati in grado di presentare tutto, siamo partiti da quello che oggi riguardava certamente l'onere a carico del bilancio dello Stato".

Ad oggi sono due le realtà private operanti a San Marino la UIPA, che si occupa della formazione nel settore della pubblica amministrazione e Regent European University che sviluppa diversi rami di studi.



"Al momento quella iniziativa legislativa ha già prodotto degli effetti - aggiunge Lonfernini - con due attività private operanti in territorio, con anche un'ottima risposta da un punto di vista di iscrizioni. Ci sono altre domande in corso all'attenzione della Commissione, così come è previsto per legge. Sto attendendo e attendiamo quelli che sono i loro riferimenti per poi portare all'attenzione del Congresso di Stato eventualmente queste ulteriori domande".

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Istruzione e Cultura)