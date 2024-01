Università private a San Marino: SdS Belluzzi, normativa che completa l'accreditamento nel contesto europeo

Sentiamo Andrea Belluzzi

Prosegue il cammino di San Marino nell'area dell'istruzione superiore europea con l'approvazione del decreto che apre all'insediamento in territorio di università private, fissandone limiti e procedure. Un testo che potenzialmente arricchisce l'offerta formativa del Titano, oltre a garantire effetti sull'indotto. “Come area di alta formazione sammarinese - afferma il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi - siamo diventati pienamente cittadini europei, i nostri titoli valgono in tutta Europa”.

"Per fare questo - spiega Belluzzi - erano necessarie una normativa sulla nostra università di stato, ma anche una normativa, che mancava completamente, per regolare le università private. Cioè che desse un messaggio di qualità a tutto il contesto esterno e di come deve profilarsi per caratteristiche, struttura, progettualità, un'eventuale istituto universitario o di ricerca privato che dovesse nascere a San Marino. Tengo a precisare che questa legge non è per far nascere le università a San Marino ma è per dire come, nel caso qualche iniziativa si dovesse sviluppare, le vogliamo e non le vogliamo".

Sulla carenza di alloggi per gli universitari, Belluzzi aggiunge: “Sapere che ci sono queste prospettive credo che possa animare anche la libera impresa e libera iniziativa nel a cercare di dare risposte ad una domanda che c'è, è già forte e crescerà”. "Io la vedo come un'opportunità - spiega - per chi è in cerca di costruire nuovi progetti. Ripeto non è solo un problema di alloggi, ma anche una richiesta di servizi, di altre infrastrutture oltre all'alloggio, perché no anche alla ristorazione o ricreazione. C'è tutto un comparto che già oggi ha bisogno di iniziative e domani mi auguro la domanda sia ancora più forte".

