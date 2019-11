Unlimited: il 9 novembre torna TEDx per San Marino

Nicola Giancecchi

Il 9 novembre torna TEDx per San Marino. 'Unlimited' il tema di quest'anno. L'esperienza degli eventi TEDx approda per la seconda volta sul Titano ed apre ad una riflessione sul limite intervista. Il format, come di consueto per gli eventi TEDx, prevede uno spazio di 18 minuti per ogni speaker: 11 in tutto. Sammarinesi, italiani ed internazionali: tra loro Gabriele Micalizzi, fotoreporter rimasto ferito in un attentato dell'ISIS in Siria, Hind Lafram, stilista di modest fashion che ha reso elegante un limite apparente, Emilio Zapata, agricoltore che arriverà sul placo del Kursaal dalla Comunità de Paz di San Josè de Apartado, Damiano e Margherita Tercon, duo comico riminese dall'approccio fuori dal comune con la sindrome di Asperger, l'ingegnere biochimico sammarinese Veronica Valentini e la sua vita in bilico tra il limite e l'opportunità a chi-come l'esploratore Alex Bellini, con le sue imprese il limite l'ha toccato da vicino.

Idee che meritano di essere diffuse, interventi che TEDX metterà in fila per trovarne sintesi, su cui confrontarsi nel momento dell'aperitivo finale o su internet: lo scorso anno oltre al sold out in sala si contarono 30500 visualizzazioni. Novità di quest'anno 2 perfomers che aggiungeranno movimento all'evento senza scopo di lucro: il giovane team che lo organizza si augura possa portare aria nuova in un paese che ha forte bisogno di apertura mentale, con cui rilanciare la propria immagine oltre i confini. Al di là, per l'appunto, dei limiti.

Nel video l'intervista a Nicola Giancecchi, responsabile organizzazione TEDx città di San Marino