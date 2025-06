"Uno di Noi" chiede di conoscere i dati IVG entro giugno ed esorta la realizzazione della culla termica

L'Associazione Uno di Noi - Pro Vita e Famiglia, sollecita la politica entro il mese di giugno - come previsto dalla legge - a diffondere i dati relativi ai casi di interruzione volontaria di gravidanza in territorio, tramite relazione attesa davanti alla Commissione IV, “unica fonte di analisi e conoscibilità di dati statistici particolarmente rilevanti – fanno notare - anche per capire, nell’ottica di una più efficace politica di contrasto alla denatalità, quali sono le reali cause che inducono le donne residenti in Repubblica, in questo contesto socio-economico, ad abortire”.

L'associazione auspica “che almeno quest’anno l’articolo di legge sia adempiuto, poiché – sottolineano - non può esserci prevenzione se non c’è informazione”. Uno di Noi esorta inoltre alla realizzazione di una culla termica, come da odg approvato oltre un anno fa.

L'associazione rafforza il Direttivo, "passato da 7 a 9 membri, all’insegna sia della continuità sia della ricerca di una più efficace e quanto più trasversale possibilità di dialogo con tutti gli attori della società e del panorama politico sammarinese".