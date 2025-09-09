TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:23 Stella Paoletti: "La medaglia in coppia con mia sorella è un sogno che si avvera" 17:06 Csdl, Cdls, Usl: "Dopo le assemblee si deciderà la durata dello sciopero generale" 16:57 Miyazaki e le lucciole della pace 16:50 Allarme alla Prima Torre: una persona vista cadere nel vuoto da due turiste. Individuato un corpo 16:44 Processo ai vertici Ausl Romagna: rinvio ad aprile 13:01 Riforma Igr, critiche dai frontalieri Afis: "Ennesima mazzata per i lavoratori"
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Uno di Noi, in marcia “per la vita” contro aborto e gestazione per altri

L’iniziativa ha attraversato il centro storico. Intervento della docente Giorgia Brambilla, a fine mese un nuovo incontro sull’"Evangelium vitae".

9 set 2025
Uno di Noi, in marcia “per la vita” contro aborto e gestazione per altri

In cammino per la vita: a San Marino si è tenuta l'iniziativa per dire no all'aborto e alla gestazione per altri, organizzata dall'associazione Uno di Noi. Come da programma i partecipanti hanno percorso le strade del centro storico di Città dal Campo Bruno Reffi con una breve sosta in piazza della Libertà.

Un ricco intervento quello di Giorgia Brambilla, docente di Etica sociale all'Università Lumsa e autrice di una relazione sull'aborto e di pubblicazioni di biotica, eugenetica, gender e valori della famiglia. Alla fine del mese è in programma anche l'appuntamento sull'enciclica “Evangelium vitae” di San Giovanni Paolo II, di cui ricorre il trentennale.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità