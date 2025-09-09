SAN MARINO Uno di Noi, in marcia “per la vita” contro aborto e gestazione per altri L’iniziativa ha attraversato il centro storico. Intervento della docente Giorgia Brambilla, a fine mese un nuovo incontro sull’"Evangelium vitae".

Uno di Noi, in marcia “per la vita” contro aborto e gestazione per altri.

In cammino per la vita: a San Marino si è tenuta l'iniziativa per dire no all'aborto e alla gestazione per altri, organizzata dall'associazione Uno di Noi. Come da programma i partecipanti hanno percorso le strade del centro storico di Città dal Campo Bruno Reffi con una breve sosta in piazza della Libertà.

Un ricco intervento quello di Giorgia Brambilla, docente di Etica sociale all'Università Lumsa e autrice di una relazione sull'aborto e di pubblicazioni di biotica, eugenetica, gender e valori della famiglia. Alla fine del mese è in programma anche l'appuntamento sull'enciclica “Evangelium vitae” di San Giovanni Paolo II, di cui ricorre il trentennale.

