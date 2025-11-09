TURISMO UNTourism: San Marino protagonista all'Assemblea generale a Riad Siglato un Memorandum d'Intesa sulla cooperazione turistica tra la Segreteria di Stato e il Ministero del Turismo del Regno dell’Arabia Saudita.

Si è aperta a Riad l'Assemblea Generali di UNTourism che riunisce 150 paesi con la partecipazione di 120 ministri del turismo da ogni continente. Presente anche il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati che ha siglato, per la prima volta in assoluto, un Memorandum d'Intesa sulla cooperazione turistica tra la Segreteria di Stato e il Ministero del Turismo del Regno dell’Arabia Saudita. L’accordo, siglato dal Segretario Pedini Amati e dal Ministro saudita S.E. Ahmed Al Katheeb, pone le basi per una collaborazione organica su temi che spaziano dal marketing turistico congiunto all’interscambio di dati e statistiche, dalle pratiche di turismo sostenibile alla promozione degli investimenti reciproci nel settore. Accordo, preceduto da un incontro bilaterale nel quale è emerso ancora una volta il prezioso e solido rapporto fra San Marino e Arabia Saudita è propedeutico ad ulteriori iniziative.

La giornata del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati è stata contrassegnata da prestigiosi momenti di incontro con omologhi di altri Paesi e con autorità internazionali e locali. Particolarmente interessante il confronto avuto con il Commissario europeo per il turismo e i trasporti Apostolos Tzitzicostas con il quale è stato concordato un incontro a Bruxelles da fissare nelle prossime settimane. Nella giornata di domani è previsto invece il bilaterale con la Ministra del Turismo italiana Daniela Santanchè.

La giornata di lavori si è aperta con i saluti del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, del Segretario Generale di UNTourism Zurab Pololikashvili e del Ministro “padrone di casa”, il saudita Ahmed Al Katheeb. L'Assemblea ha ratificato all’unanimità la nomina del nuovo Segretario Generale UNTourism che prenderà il posto di Pololikashvili dal 1 gennaio 2026 e che sarà l’emiratina Sheika Nasser Al Nowaiss, prima donna alla guida di UNTourism e più giovane Segretario Generale di sempre in un’agenzia delle Nazioni Unite.

