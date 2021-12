Unwto: oggi il ricordo di Mauro Maiani all'assemblea mondiale del turismo

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)

È iniziata oggi la missione del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati alla 24° Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale per il Turismo (Unwto) a Madrid. Diverse le decisioni su cui si dovranno confrontare le delegazioni dei 159 Stati membri e delle oltre 480 organizzazioni in rappresentanza del settore privato. In particolare focus su sul futuro del turismo mondiale, sulla ripresa post Covid e la sfida posta dalla diffusione della nuova variante Omicron. Oggi nei lavori inaugurali San Marino è stata oggetto di una prestigiosa quanto commovente cerimonia in ricordo dell’Ambasciatore Mauro Maiani, ex rappresentante della Repubblica all’interno del World Turism Organization. Significativo il lungo applauso di tutta l’assemblea, a riprova dell’importante lavoro diplomatico svolto da Maiani nel corso degli anni.









"Ci è stato dato un riconoscimento per il nostro focal point, Mauro Maiani, e devo dire - spiega Federico Pedini Amati - che è stato un momento veramente molto emozionante per tutta l'assemblea. I lavori poi sono chiaramente continuati con le procedure di rinnovo della stagione turistica 2022/2023 da parte dell'Unwto, c'è inoltre il rinnovo delle cariche all'interno dell'associazione in particolare quella del segretario generale che dovrebbe essere confermato".

Presentate inoltre all'assemblea le linee di indirizzo turistico per il prossimo biennio di San Marino. “Quello è emerso più di tutto in questo primo giorno di lavori – aggiunge Pedini Amati – è il desiderio di ogni paese di tornare a viaggiare e vivere liberamente e in sicurezza”.

