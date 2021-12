MADRID Unwto: San Marino ricorda Maiani all'assemblea del turismo mondiale

C'è anche San Marino ai lavori della 24esima assemblea dell'Unwto a Madrid. L'organizzazione del turismo delle Nazioni Unite affronta le ripercussioni della pandemia mondiale sul settore e in particolare la variante Omicron. Sono circa 84 i ministri del turismo, provenienti da 135 Paesi, nel primo faccia a faccia sulle soluzioni da mettere in campo in questa fase, soprattutto in termini di sicurezza per i viaggiatori. Sostenibilità, digitalizzazione e conoscenza sono le chiavi del nuovo modo di fare turismo, che preservi la biodiversità. Il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, a capo della delegazione sammarinese, ricorda Mauro Maiani, ex membro dell'UNWTO per la Repubblica di San Marino. Dopodiché presenta all'assemblea le linee di indirizzo turistico per il prossimo biennio della Serenissima. In discussione anche la conferma del Segretario Generale dell'organizzazione.

