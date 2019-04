Uova di Pasqua contro la leucemia

Anche quest'anno in occasione della Pasqua l'associazione ASLEM sarà presente da oggi fino a domenica 7 aprile con le uova di cioccolato per la tradizionale raccolta fondi. Il direttivo dell'associazione è stato ricevuto oggi dai Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori che hanno sottolineato l'importanza del compito svolto da ASLEM in Repubblica: “Il vostro prezioso contributo permette di rendere effettivo quel diritto alla salute che rappresenta uno dei baluardi fondamentali dello Stato”.

Un appuntamento per raccogliere fondi da destinare alla ricerca nella lotta contro la leucemia. Le uova potranno essere acquistate dai volontari dell'associazione, presenti in tutti i centri commerciali e supermercati del territorio.