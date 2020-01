UNIRSM “Updating Values”: convegno internazionale sul futuro dell’insegnamento del Design Tra i relatori Piero Formica, docente di Economia della Conoscenza e ricercatore della Maynooth University in Irlanda, che ha illustrato la sua idea di ateneo

Un'occasione per esplorare programmi contemporanei, direzioni emergenti e sfide future in materia di educazione nell'ambito del Design. È questo l'obiettivo di “Updating Values”, convegno internazionale curato dall'Ateneo di Bologna insieme all'Università di San Marino. Rivolto principalmente a studenti, educatori, ricercatori, professionisti e rappresentanti delle imprese, il convegno rappresenta il secondo appuntamento di un progetto di ricerca accademica promosso dall'Università di Bologna per analizzare le dinamiche e trasformazioni in corso in questo ambito

Tra i relatori Piero Formica, docente di Economia della Conoscenza e ricercatore della Maynooth University in Irlanda, che ha illustrato la sua idea di ateneo: "Alle università servono programmi transdisciplinari - spiega - bisogna dare la possibilità di studiare cose molto diverse e, soprattutto, di combinarle insieme". Nuova idea di ateneo molto importante anche per il mondo economico e lavorativo aggiunge Formica: “Serve percorrere strade nuove ed inesplorate perché quelle esistenti sono affollate e pericolose”.

Nel servizio l'intervista a Piero Formica (docente di Economia della Conoscenza e ricercatore della Maynooth University in Irlanda)

