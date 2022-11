BANDO PUBBLICO URAT: ultimi giorni per le offerte di acquisto di veicoli usati di proprietà dello Stato

12 autovetture ed 1 autocarro: sono i veicoli - usati - di proprietà dell'Eccellentissima Camera in vendita con bando pubblico. C'è tempo fino alle ore 10.00 di mercoledì 30 novembre 2022 per presentare le offerte segrete su prezzo base d’asta. Offerte che dovranno pervenire in busta chiusa all’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti con sede a San Marino, in Via delle Carrare n.42, entro e non oltre l'ora e il giorno stabilito. All'interno, la busta dovrà contenere la cauzione pari al 10% del prezzo offerto per ciascun lotto. Il recapito tempestivo dei plichi resta ad esclusivo rischio dei mittenti. Le offerte che pervengano oltre il termine stabilito nel presente bando saranno escluse e non prese in considerazione dalla Commissione Aggiudicatrice. “Il veicolo – riporta una nota dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti - è aggiudicato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. L’aggiudicazione è fatta al miglior offerente. E’ dichiarato vincitore chi ha presentato l’offerta più alta di prezzo d’acquisto per ciascun lotto o, in mancanza, l’offerta pari al prezzo base d’asta”.

Tutte le informazioni dettagliate sul bando sono pubblicate sul portale dei Servizi PA, sul sito www.gov.sm sezione “Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici”.

