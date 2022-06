Urban Center ‘Riccione in Corso’: in paese uno spazio aperto per pensare insieme la città del futuro

Ci sono i plastici che raccontano la ‘città in corso’ e le immagini dei progetti realizzati e da realizzare. Siamo nell’Urban Center di Riccione, uno spazio progettuale nel cuore del borgo cittadino. Lo gestisce l’amministrazione comunale che ha scelto di lasciare gli uffici per andare per strada. È infatti un luogo pubblico, di incontro e dialogo, di comunicazione fisica, sia in senso operativo che progettuale. Qui i cittadini potranno accedere per avere informazioni sulle opere in esecuzione ma soprattutto dialogare, in forma singola ed associata, sulle nuove strategie di sviluppo urbano, partendo dal masterplan di Riccione Paese. La riqualificazione dell’ex Mattatoio di viale Bergamo è uno dei progetti principali che ha già ottenuto un finanziamento cinque milioni di euro dai fondi nazionali del Pnrr.

Nel video l'intervista a Roberto Cesarini, capo gabinetto sindaco Riccione

