USC chiede chiarimenti sula mancata partenza del trenino

Come mai il servizio non è stato attivato? Perché non arrivano servizi per promuovere il turismo tutto l'anno in Repubblica? Sono domande che l'Unione Sammarinese Commercio e Turismo rivolge alle autorità competenti. Ancora una volta il trenino fa discutere: questa volta sembrava che fosse fatta, che finalmente si potesse avviare in tranquillità il servizio di navetta dal parcheggio 9 rivolto a turisti e tutti coloro che desiderano recarsi in centro storico, ma nuovamente è stato tirato il freno a mano che ha fatto deragliare il progetto.









La Presidente di USC Marina Urbinati è intervenuta sottolineando come l'impegno da parte dell'organizzazione sia stato sempre costante e aperto al confronto, ma la mancanza di risposte e motivazioni sul dietrofront ha lasciato grande sconforto, non facendo altro che acuire una situazione turistica decisamente complicata, sottolinea la Urbinati. Una situazione che da anni continua a presentarsi, e che ogni volta va incontro alle stesse problematiche: si fanno domande ma non si hanno risposte. "Vogliamo creare un servizio per tutti - spiega la presidente di USC - ma non riusciamo a vedere realizzato questo progetto". Per promuovere il turismo USC aveva anche proposto di realizzare una segnaletica all'interno del centro storico per segnalare la posizione dei luoghi di interesse e i tempi di percorrenza dal luogo in cui ci si trova, ma anche su questo non ci sono poi stati sviluppi, nonostante l'impegno della stessa organizzazione di provvedere di tasca propria alla realizzazione di tale impresa. Sono necessari, conclude la Urbinati, degli interventi importanti per risollevare San Marino sul piano turistico e promuovere il centro storico.