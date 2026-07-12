Usl accende i riflettori sull'evasione fiscale: nuovi strumenti di controllo

Paghe più basse del dovuto e contributi non versati: l'Usl accende i riflettori su un fenomeno che, denuncia, continua a penalizzare lavoratori, imprese oneste e Stato. Ma c'è una novità: l'accordo sottoscritto a marzo tra ISS, ULPA e le Segreterie di Stato competenti introduce la 'segnalazione qualificata', uno strumento che consentirà ai sindacati di trasmettere agli uffici competenti denunce - supportate da prove - su presunte irregolarità anche su intere aziende, tutelando l'identità dei dipendenti. Per l'USL è l'inizio di un nuovo corso, con l'obiettivo di rafforzare i controlli, contrastare evasione contributiva e fiscale e scoraggiare chi altera le buste paga per risparmiare sul costo del lavoro.







