USL: consegnato agli ospiti della RSA La Fiorina illibero “Testimoni del tempo e della storia”

Un incontro denso di emozioni, memoria e riconoscenza ha animato la RSA La Fiorina, quando una delegazione dell’Unione Sammarinese Lavoratori, guidata dal Segretario Generale Francesca Busignani e dal Segretario della Federpensionati Luigi Maria Belisardi, ha fatto visita agli ospiti della struttura. L'occasione per consegnare il volume “Testimoni del Tempo e della Storia”, recentemente presentato alla Reggenza. Un gesto che va ben oltre la semplice donazione di un libro. Che raccoglie, infatti, anche le interviste di alcuni ospiti della RSA, trasformandosi in un riconoscimento concreto del valore delle loro esperienze di vita. Un modo per restituire voce e dignità a storie che rischiano, con il passare del tempo, di andare perdute. E' proprio contro questo “rischio silenzioso” – la perdita della memoria collettiva legata agli anziani – che nasce il progetto editoriale promosso da USL.

Un’iniziativa sviluppata in continuità con il Patto Territoriale dell’Università e resa possibile grazie alla collaborazione dell’Istituto Sicurezza Sociale, insieme alla direttrice della UOC Assistenza Residenziale Anziani, Cinzia Cesarini. Presente all'incontro anche il Direttore generale Iss Claudio Vagnini. Un momento di condivisione sentito e partecipato, arricchito da racconti, ricordi e riflessioni.

Come ha sottolineato Francesca Busignani, il progetto rappresenta molto più di una raccolta di storie personali: è uno strumento di memoria collettiva e un atto di riconoscenza verso chi ha contribuito, con il proprio lavoro e il proprio impegno, alla costruzione della Repubblica, “l’hanno resa forte e conosciuta nel mondo” - ha ricordato - tradurre tutto questo in un testo era fondamentale, affinché anche le nuove generazioni non perdano memoria di ciò che è stato fatto.

Un’iniziativa che, dunque, supera i confini della carta stampata per diventare vero e proprio ponte tra generazioni: testimonianza viva che invita a guardare al passato non con nostalgia, ma con consapevolezza, per costruire un presente e un futuro più solidi e condivisi.







