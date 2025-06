SINDACATO Usl: impegno concreto a sostegno della fibromialgia Incontro con Martina Bianchi e Andrea Pozzati, Presidente e Vicepresidente dell’Associazione “La Fibromialgia a San Marino”

Usl incontra l'associazione “La Fibromialgia a San Marino”: un confronto per fare il punto sulle difficoltà quotidiane affrontate dalle oltre 700 persone che, in Repubblica, convivono con questa patologia. Positivo per il sindacato l’ordine del giorno approvato in Consiglio che impegna il Governo a relazionare entro ottobre 2025 sugli effetti della Legge n. 10/2024.

Ringraziamenti, nell'occasione, al Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni, "per aver dato finalmente impulso - riporta una nota - all’adozione di una norma che da anni veniva sollecitata. Un punto di partenza, ma non certo di arrivo - sottolinea Usl, esortando l'applicazione reale e concreta della norma in tempi rapidi. Il focus è sulla predisposizione di un percorso terapeutico multidisciplinare. Altra priorità, l’introduzione di specifiche tutele in ambito lavorativo, come percorsi di inclusione e flessibilità oraria. “Chi è fragile non deve essere lasciato indietro" – afferma il Segretario Generale Francesca Busignani.

