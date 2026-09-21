SINDACATI Usl, IV Congresso Pa: riconfermata Simona Mazza come Segretaria di Federazione Tanti interventi e temi trattati. Diversi i dirigenti pubblici a intervenire. Mazza: "Rappresentiamo il primo sindacato della Repubblica per il Pubblico impiego, con una rappresentatività di oltre il 44%"

La mattinata comincia con un intervento commovente. Al Congresso targato Usl della Federazione Pubblico Impiego al Welcome Hotel di Dogana, la testimonianza di Mattia Ceccoli, agente della Polizia Civile coinvolto in un grave incidente sul lavoro nell’aprile del 2025. La vicinanza delle istituzioni e del sindacato - sottolinea - sono state fondamentali. Ora l’obiettivo è uno solo: ritornare al suo amato lavoro, non più in strada ma in ufficio, sempre al servizio della collettività. Dopo di lui l’intervento di diversi dirigenti pubblici: tanti hanno preso la parola per la prima volta in un congresso della Pubblica amministrazione.

Sul Titano l’Usl è il primo sindacato nel settore che coinvolge quasi 4mila dipendenti pubblici. Il segretario agli Interni Andrea Belluzzi ricorda l’importante lavoro che ha portato al rinnovo del contratto collettivo dopo 12 anni. La nuova direttrice della Funzione pubblica Laura Gobbi vuole puntare sui giovani e rendere attrattiva la Pa. Prima di lei il lungo incarico di Manuel Canti, che al Congresso Usl ha ricordato la lunga trattativa per il rinnovo contrattuale, definendola seria ed equilibrata. Segue Marcello Forcellini, direttore Aass: parla di una Pa dinamica e dipendenti disposti - con un’adesione del 95% - a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento facoltativi e gratuiti fuori dall’orario di lavoro. E poi gli interventi di Giacomo Volpinari, presidente Ims, dei vertici di UIL Marche ed Emilia-Romagna, della segreteria generale Usl Francesca Busignani: il suo plauso va alla base del sindacato, ringraziato per il lavoro svolto quotidianamente.

"Sicuramente uno dei traguardi più importanti del mio scorso mandato - ricorda Simona Mazza, segretaria Federazione Pubblico Impiego Usl - riguarda la contrattazione che abbiamo concluso dopo 12 anni di mancato rinnovo per il contratto collettivo del Pubblico impiego. Siamo riusciti a raggiungere livelli di rappresentatività molto molto alti. Con piacere posso dire che rappresentiamo il primo sindacato della Repubblica per il Pubblico impiego, con una rappresentatività di oltre il 44%".



Nel pomeriggio gli interventi dei lavoratori iscritti all’Usl. Storie, testimonianze, riflessioni. Infine la riconferma, all'unanimità, di Simona Mazza alla guida della Federazione Pubblico Impiego.

"La sfida imminente è sicuramente ancora il rinnovo del contratto - continua Mazza - perché è scaduto al 31 di dicembre del 2024. Quindi siamo riusciti ad ottenere un accordo ponte, dove sono stati riconosciuti degli arretrati per i dipendenti pubblici e un acconto, ci tengo a ribadire un acconto, per il 2026. Proprio il 30 settembre si aprirà proprio effettivamente tutta la nuova contrattazione".

Nel video l'intervista a Simona Mazza, segretaria Federazione Pubblico Impiego Usl

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