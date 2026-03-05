USL lancia il V Congresso Confederale: “Diciotto anni di sindacato, dalla parte delle persone”

USL compie 18 anni, traguardo che verrà celebrato con il V Congresso Confederale, in programma dal 23 al 25 settembre presso il luogo dove tutto è cominciato: il Welcome Hotel al WTC di Dogana. Dalla nascita come terzo sindacato del Paese, USL ha conquistato credibilità e rappresentatività fino a diventare il secondo sindacato della Repubblica. Con orgoglio, il Segretario Generale Francesca Busignani parla di “crescita costante”, di “modello organizzativo vincente” e di un’azione sempre “dalla parte delle persone”, come recita il titolo dell’assise. Sottolinea il valore del lato umano, la vera forza di USL: un luogo dove le persone contano davvero, dove i loro bisogni, preoccupazioni e aspirazioni vengono ascoltati e considerati. È qui – dice - che la difesa dei diritti di lavoratori, pensionati e giovani diventa concreta senza mai scendere a compromessi sulla propria autonomia, garantendo un sindacato libero, credibile e vicino ai cittadini. Ma di cosa va più fiera?

“Sono fiera di una squadra che mette il cuore oltre l'ostacolo, sono fiera di lavorare con delle ragazze e dei ragazzi che ci mettono cuore, che si impegnano, che si formano, che trattano le persone come persone e non come numeri. Sono fiera di essere riuscita a comprare una sede che rimarrà la sede dell'USL per sempre, indipendentemente dalle persone che passeranno e lavoreranno in USL. Sono fiera che le persone che hanno una loro testa ci abbiano dato fiducia e ci abbiano permesso di crescere negli anni, soprattutto negli ultimi tre anni e mezzo/quattro, facendo in modo di diventare il secondo sindacato in maniera molto stabile e con dei numeri molto forti, di poterci sedere in maniera autonoma a tutti i contratti e di poter dire la nostra, che in realtà è la loro. Quindi sono fiera di far parte di una struttura che non è autoreferenziale, che non è solo numeri sulla carta, ma che è un cuore pulsante che vuol bene a questa Repubblica, alle sue persone, ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani e quando dico lavoratori intendo chiaramente anche frontalieri”.

Il Congresso affronterà le principali sfide del mondo del lavoro contemporaneo e metterà al centro del dibattito anche il rafforzamento del dialogo sociale, inteso come confronto costruttivo e rispettoso delle differenze. “Quando faccio una corsa e cado o non arrivo, o arrivo non nella posizione che mi piace – afferma Busignani - sono abituata a guardare me stessa, che cosa ho sbagliato, cosa posso migliorare, quanto mi devo allenare per migliorare. Non sono abituata a fare altri tipi di ragionamento e dentro questa struttura funziona così, noi impariamo dai nostri errori e noi facciamo le corse sulle nostre gambe, non dicendo che gli altri hanno vinto per altri tipi di motivo”.

Inviterete tutti al vostro Congresso o lascerete qualcuno fuori? “Noi invitiamo tutti - risponde il Segretario - perché per noi il confronto, la convergenza, ma anche dove ci sono punti di vista differenti nel rispetto reciproco chiaramente, servono a crescere. Quindi certo, inviteremo tutti, perché noi siamo per trovare punti di convergenza, anche se è chiaro che per avere punti di convergenza ci vuole rispetto reciproco”.







