USL: occhi puntati sul rinnovo contratto PA. Simona Mazza nuovo segretario della federazione

Portare a termine, nelle tempistiche concordate, il rinnovo del contratto della Pubblica Amministrazione. È l'obiettivo prioritario emerso nell'ultimo direttivo della Federazione Pubblico Impiego di USL. Tema su cui lavorerà il nuovo segretario Simona Mazza, nominata proprio nel corso del direttivo dopo le dimissioni di Mattia Marzi: “Sono stati anni – spiega - dove abbiamo trattate tante tematiche. Alcune siamo riusciti a chiuderle con ottimi risultati per la PA, ma ovviamente ci sono ancora numerose problematiche in sospeso.

In questa fase della mia vita non riuscirei più a dedicarmi al lavoro nel modo in cui ho fatto sin qui e per questo ho deciso di lasciare l’incarico”. “Ringrazio Mattia per avermi insegnato questo mestiere – afferma Simona Mazza – e mi impegno a portarlo avanti con la stessa dedizione e professionalità, perché per il nostro sindacato prima di tutto vengono i lavoratori”.

Dal Segretario Generale Francesca Busignani ripercorsa la carriera di Marzi riconoscendo in lui uno dei principali artefici della fine del precariato nella PA: “La Federazione Pubblico Impiego sta facendo un ottimo lavoro buttando il cuore oltre l'ostacolo”.

