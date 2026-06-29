USL: "Per rilanciare la natalità bisogna investire anche sui giovani"

USL interviene sul tema della natalità, sottolineando che le misure a sostegno della famiglia rappresentano un passo importante, ma da sole non sono sufficienti. Secondo il sindacato, se si vuole invertire il calo delle nascite è necessario creare le condizioni perché i giovani possano costruire il proprio futuro a San Marino. Il lavoro sulla Legge Famiglia viene definito un passaggio significativo, ma l'attenzione deve estendersi anche alle condizioni in cui le nuove generazioni vivono, lavorano e si formano. Valorizzare i giovani, sostiene USL, significa offrire opportunità concrete per restare nel Paese e progettare il proprio percorso di vita.

Nel comunicato si evidenzia come la quasi piena occupazione rappresenti un dato positivo, ma si richiama l'attenzione sulla qualità del lavoro. L'obiettivo è rendere il mercato del lavoro sempre più capace di trattenere talenti, riconoscere le competenze e offrire prospettive adeguate a chi entra nel mondo professionale. Tra i temi affrontati anche quello del riscatto degli anni universitari ai fini pensionistici, considerato un argomento rilevante per gli elevati costi che comporta. USL sottolinea però che il confronto non deve riguardare soltanto chi intraprende percorsi universitari, ma anche chi sceglie strade diverse. Secondo il sindacato, anche il lavoro manuale, tecnico, artigianale e professionale rappresenta una risorsa essenziale per la crescita economica e sociale del Paese e merita pieno riconoscimento. Valorizzare i giovani, si legge, significa garantire dignità e prospettive a ogni forma di lavoro.

"Quando parliamo di giovani, natalità e futuro del Paese - ha dichiarato il Segretario Generale di USL, Francesca Busignani - dobbiamo avere il coraggio di tenere insieme più aspetti. C'è chi investe anni nello studio e nella formazione e deve poter trovare nel mercato del lavoro un riconoscimento concreto delle competenze acquisite. Ma c'è anche chi sceglie percorsi diversi dall'alta scolarizzazione e rappresenta comunque una risorsa preziosa per San Marino, attraverso competenze tecniche, manualità, serietà, esperienza, affidabilità e intelligenza pratica."

"Per questo il tema non può essere ridotto a una sola misura, né a una sola idea di giovane. Servono politiche capaci di sostenere la famiglia e favorire la natalità, ma anche misure per valorizzare le competenze e riconoscere dignità, prospettive e futuro a ogni forma di lavoro. Se vogliamo davvero che le nuove generazioni siano il motore della crescita, dobbiamo costruire le condizioni perché possano scegliere di restare, lavorare, crescere e progettare la propria vita a San Marino".







