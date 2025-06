LAVORO USL plaude alle nuove tutela per i lavoratori contro il caldo estremo Fondamentale, evidenzia il sindacato, sarà la circolare di ISS che definirà le linee guida per la valutazione del rischio da stress termico.

USL plaude alle nuove tutela per i lavoratori contro il caldo estremo.

L'Unione Sammarinese dei Lavoratori accoglie con favore il nuovo Regolamento sul caldo estremo, in vigore dal 24 giugno 2025, che impone obblighi ai datori di lavoro per tutelare i lavoratori sopra i 35 gradi o in condizioni di disagio del microclima. Il regolamento prevede l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) entro marzo 2026 e sottolinea il dovere dei lavoratori di segnalare fragilità.

Fondamentale, evidenzia il sindacato, sarà la circolare di ISS che definirà le linee guida per la valutazione del rischio da stress termico. L'USL si impegna a monitorare l'applicazione della norma e resta a disposizione dei lavoratori.

