Usl ricorda la tragedia di Marcinelle: "Serva da monito nella ricerca di manodopera a basso costo"

Alla vigilia del ferragosto, l'Usl ricorda, con una nota, la tragedia di Marcinelle di 68 anni fa. Era l’estate del 1956 e in Belgio, a Marcinelle, nella miniera di carbone di Bois du Cazier morirono duecentosessantadue persone, di cui centotrentanove italiani e diversi sammarinesi.

“Dobbiamo ricordarcene – ha detto il Segretario Generale di USL Francesca Busignani - sia per rendere omaggio a chi con sacrifici inimmaginabili, andando a lavorare fuori, ha reso possibile la crescita del nostro Paese, sia per evitare che altre tragedie possano ripetersi nello scenario del nostro tempo. Nonostante il green-deal infatti, la corsa all’energia si è tutt’altro che arrestata. Per non parlare della continua ricerca di manodopera a basso costo e delle condizioni di scarsa sicurezza in cui chi lavora si trova ad operare. La tragedia di Marcinelle resti impressa nelle nostre menti e serva da monito”.