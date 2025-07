USL: riunito l'attivo dei quadri; no corale alla riforma IGR

“Non è altro che un modo per far cassa senza visione prospettica, equità e giustizia sociale. Se non ritirata o sostanzialmente rivista siamo pronti a portare avanti qualsiasi iniziativa”: è quanto deliberato dall'attivo dei quadri USL sulla riforma dell'IGR. Una presa di posizione chiara e netta. I 20 milioni che si vogliono recuperare, afferma l'USL, si vorrebbero continuare a prendere, in larga parte da chi paga, ha sempre pagato ed è la colonna portante del Paese, i redditi medi, e da chi è già in difficoltà.

“Con questo modo di fare – evidenzia Francesca Busignani - si impoverisce il Paese sia dal punto di vista economico che da quello culturale perché, inoltre, la reintroduzione di un diverso trattamento tra lavoratori residenti e frontalieri, rischia di dividere le persone”.