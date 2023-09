Usl, Segretario Generale alla Farnesina in occasione del CGIE. Focus su formazione e lavoro

Il Segretario Generale di USL Francesca Busignani, si è recata presso la Farnesina dove si è riunito il CGIE, il Consiglio Generale degli Italiani all’estero, l’Organismo di rappresentanza delle Comunità italiane all’estero presso tutti gli Enti che pongono in essere politiche che interessano persone che vivono fuori dal proprio Paese d’origine. Esattamente come la Consulta dei Sammarinesi all’estero, il CGIE rappresenta un organismo per il collegamento permanente con il Paese d’origine e le sue Istituzioni. Questi incontri sono stati un primo tassello per un confronto su quali sono le problematiche lavorative in un contesto più ampio. “Le comunità Sammarinesi - ha detto Francesca Busignani, SG USL – sono strettamente legate a San Marino, con un proficuo scambio di vedute tra il mondo del lavoro del “Paese Madre” e del Paese di residenza. Sono certa che si potrebbero creare sinergie utili a tutti i sammarinesi residenti o non, soprattutto nel momento di un loro rientro lavorativo in patria - ha aggiunto - avendo un focus su quali sono i settori carenti dove non si trovano lavoratori presenti magari proprio nelle Comunità, come ad esempio auspichiamo medici o personale sanitario. È chiaro che per fare ciò bisogna assolutamente rendere equipollenti e riconosciuti i titoli di studio laddove necessita. Servono soluzioni per quei posti di lavoro dove si trovano a fatica persone in Repubblica o nella vicina Italia - ha poi concluso - Perché quindi non cercarli fra i nostri sammarinesi residenti all’estero anche in paesi extra UE, chiaramente con il riconoscimento, in San Marino, dei titoli di studio, laurea compresa, nei paesi extraeuropei?"

