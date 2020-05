USL soddisfatta per la disponibilità a discutere sulla regolarizzazione del personale Iss

L'USL esprime soddisfazione per la disponibilità a discutere sulla regolarizzazione del personale Iss e tutela dei lavoratori occupati. L'incontro, tra Segreterie Sanità e Interni e le OOSS è avvenuto giovedì. “In tema di precariato il principio generale che USL ha sempre portato avanti per tutta la PA – scrive USL in un nota- è che se entro un tempo congruo non vengono deliberati i dovuti bandi di concorso, occorre dare certezza e stabilità al rapporto d’impiego mediante meccanismi automatici, come avviene nel comparto privato”.

Ragionamenti anche in merito alle posizioni del personale non residente garantendo idonee certezze in merito ad un lavoro a tempo indeterminato. L’incontro ha rappresentato altresì un utile momento di confronto anche sulle “tutele” per tutti coloro che stanno fornendo la propria incessante opera per far fronte all’emergenza Covid-19 al fine sia di far recuperare ai lavoratori le dovute energie psicofisiche, fortemente ridotte, ma anche riconoscere lo sforzo profuso. Infine USL ha voluto anche approfittare dell’incontro per riferire in merito alla situazione del comparto amministrativo dell’ISS anch’esso fortemente ridotto e in difficoltà. USL è ribadisce la sua ampia disponibilità al confronto e si augura una proficua risoluzione della vicenda.



