Usl: Sosteniamo i malati di fibromialgia, tema non esca dai radar della politica

L'Usl invia un messaggio per sensibilizzare sulla condizione dei malati di fibromialgia. A San Marino oltre 700 persone dichiarano di soffrirne, scrive il sindacato. "Si tratta di una patologia invalidante", prosegue la nota, e i malati "vedono davanti a sé soltanto il buio". "In questi giorni - spiega Usl - abbiamo sentito la voce dei malati alzarsi per fare in modo che il tema non esca dai radar della politica". L'organizzazione ha quindi chiesto un incontro con il Segretario alla Sanità perché, rimarca, "dalle parole si possa passare ai fatti".