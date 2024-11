Urgente risolvere l'emergenza casa. Così l'Usl che torna a sollevare un problema che l'edilizia sociale- scrive in una nota- non riesce a contenere in uno scenario in cui gli appartamenti in affitto o non si trovano o hanno costi proibitivi. Il sindacato chiede la costituzione urgente di un tavolo in grado di individuare soluzioni condivise che mettano al sicuro i cittadini più fragili.