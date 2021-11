Usl-Ucs: una fiaccolata per accendere il buio della violenza sulle donne

Usl-Ucs: una fiaccolata per accendere il buio della violenza sulle donne.

Alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza alle donne, Unione sammarinese lavoratori e Unione consumatori sammarinesi organizza per il 24 novembre, una fiaccolata dal titolo: Accendiamo la notte contro il buoi della violenza sulle donne. Si svilupperà nel centro storico a partire dalle 17.30 al parcheggio 2a con arrivo davanti a Palazzo Pubblico. In caso di maltempo sarà spostata a venerdì 26. "Non sopportI la violenza di genere e sulle donne? Sei una persona che crede che la diversità non sia un valore, ma che sia l’uguaglianza il valore della diversità? Partecipa alla fiaccolata", l'invito di sindacato e Ucs.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: