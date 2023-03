Uso del linguaggio per abbattere i muri, Vera Gheno: "Le parole possono lasciare dei solchi in noi"

Nel servizio l'intervista a Vera Gheno (sociolinguista)

Spesso, per “costruire ponti e abbattere muri”, le parole possono essere preziose alleate. “Far bene con le parole”: è il titolo dell'evento organizzato sul Titano dall'Unione donne sammarinesi per ragionare sull'uso del linguaggio per l'inclusione. Si pensi, ad esempio, alla declinazione al femminile di mestieri e incarichi che prima erano svolti sono da uomini, come avvocata, sindaca, ministra. Oppure l'uso della schwa. Ospite la celebre sociolinguista Vera Gheno. La lingua italiana è uno “strumento raffinatissimo” che dovremmo “amare di più”, spiega Gheno. Perché grazie alle parole, afferma la studiosa, possiamo rendere più “soddisfacente la partecipazione alla società in cui viviamo”.

