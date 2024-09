Usot, "Al governo chiediamo incentivi per riqualificare le strutture" Ipotesi "Scuola del turismo" sul Titano per formazione di alto livello

"Con la Segreteria al Turismo attuale, che è la stessa di prima, abbiamo un rapporto di grande collaborazione e speriamo di riuscire a rimettere sul mercato strutture ricettive chiuse e riqualificare le esistenti con incentivi dello Stato". Così Rossano Ercolani, presidente Usot - Dobbiamo pensare a creare nuovi eventi per destagionalizzare e impegnarci sulla formazione qualificata di alto livello che generi dei professionisti. Non possiamo andare avanti con personale improvvisato perché ne risente la qualità dell' offerta".

Ridisegnare il profilo della repubblica a livello infrastrutturale per ridare slancio al turismo. Sono tante le proposte di Usot al nuovo Governo per accrescere l'appeal del Titano. Obiettivo destagionalizzazione. Si guarda ad un palazzetto polivalente che possa ospitare più tipi di eventi fino all'idea di realizzare un campo da golf con un resort interno ed una zona di ristorazione. A favore del turismo sportivo anche la creazione di una piscina, sulla falsariga dello stadio del nuoto di Riccione, spiegano da Usot che precisa come "ci siano già due progetti pronti". Altra idea è quella di liberare il centro Congressi Kursaal per dedicarlo ad eventi culturali. C'è anche il progetto "Scuola del turismo". "Se l'Università ha funzionato così bene, perchè non pensare anche ad un polo formativo di eccellenza" conclude Ercolani. Nel video l'intervista a Rossano Ercolani, presidente Usot.

