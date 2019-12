TURISMO Usot: disponibile a promuovere la location “Nido del Falco”

L'Usot, in una nota, comunica di attendere l’emissione del nuovo bando per la gestione del “Nido del Falco”. L'Associazione si dice disponibile a mettere la propria esperienza e quella degli associati per “promuoverne la gestione diretta” e “mettere questa magnifica location a disposizione di tutti gli operatori che vogliano proporre eventi turistici”. L'obiettivo, si legge, è quello di “alzare il livello qualitativo del servizio e della proposta”. Crescita che, secondo Usot, passa dalla “creazione di strutture ed infrastrutture permanenti che fungano da principale attrattiva per un turismo” che possa scegliere San Marino come destinazione primaria.



