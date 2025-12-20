Usot: ristoranti verso il soldout per il pranzo di natale e cenone del 31 dicembre

I sammarinesi scelgono il loro locale di fiducia e cercano prevalentemente il menù di carne. Le feste si avvicinano e sul Titano i ristoranti, dove non mancano di certo i piatti della tradizione, sono quasi sold out per il pranzo del 25 dicembre o la cena del 31. Clientela locale garantita e che è una certezza per gli operatori del settore ma che è in leggera flessione nei giorni infrasettimanali di questo periodo natalizio. I dati arrivano dall'Usot.

Cosa arriverà sulle tavole dei sammarinesi? "Di sicuro i cappelletti, su quello mi sento di dire che siamo certi che ci siano e qualcuno offrirà ancora il pandoro con il mascarpone, poi ognuno avrà la sua tipologia carne e pesce insomma dipende dal tipo di locale - spiega Gianluca Francioni, vicepresidente Usot -. Rispetto ai prezzi siamo indicativamente sui 50 euro per il Natale e 75 euro per Capodanno".



Gli alberghi seguono una dinamica totalmente diversa spiega l'associazione e, dopo il picco registrato con il ponte lungo dell'Immacolata che ha segnato presenze record sul Titano, stanno subendo una flessione con il 20% in meno di prenotazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

"Rimane la fiducia - continua Francioni -. Purtroppo il tempo non ci aiuta in questo momento con nebbia e umidità. Secondo me da lunedì speriamo inizino a riprenotare per Capodanno e per Natale". E sul Natale delle Meraviglie commenta: "Al momento i dati non sono confortanti come lo scorso anno però ribadisco magari un po' di sole ci potrebbe far bene". Nel video l'intervista a Gianluca Francioni, vicepresidente Usot.







