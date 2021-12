Usot: "Serve usare buon senso nell'effettuare i controlli e le sanzioni"

L'Unione Sammarinese Operatori del Turismo esprime un giudizio in chiaroscuro sul Decreto Legge n° 208: "Seppur con alcune criticità ed imperfezioni - scrive - garantisce un equilibrio fra la tutela della salute di tutti noi e la possibilità di poter comunque lavorare garantendo a clienti ed avventori la massima sicurezza e qualità del servizio".

Si fa poi più critica per la questione dei tempi del DL già in vigore: "Contiene alcune richieste, per esempio l'utilizzo delle mascherine FFP2, che seppur comprensibili comportano tempistiche non immediatamente esaudibili da parte dei nostri operatori per le gradi difficolta che già da oggi abbiamo incontrato nel reperimento di quanto richiesto". Fanno leva quindi sull'utilizzo del buon senso per ciò che riguarda i controlli e soprattutto le sanzioni nei primi giorni di applicazione di quanto previsto dal Decreto.