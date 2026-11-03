BATTICINQUE “Utopia Europa”: il docufilm che diventa proposta formativa per le scuole di San Marino Proiettato al Teatro Concorda in un evento organizzato dall'Associazione Batticinque rivolto alle scuole del territorio racconta di un viaggio in bici attraverso l'Europa per mappare le eccellenze dell'economia sociale

6.000 chilometri in bicicletta, 10 paesi attraversati per mappare le eccellenze dell'economia sociale europea e dimostrare come la coesione viva nei territorio e nelle comunità che resisto. È il docufilm “Utopia Europa” proiettato al Teatro Concordia in un evento organizzato dall'Associazione Batticinque rivolto alla Scuola Secondaria Superiore e al Centro di Formazione Professionale di San Marino. Il docufilm mostra la rete umana europea vista come una comunità di volti e borghi.

"Utopia Europa è un documentario, un film - afferma Renato Chiocca, regista - che racconta il viaggio di 6.000 chilometri che Massimiliano Porcelli ha fatto da Lisbona ad Atene per raccontare l'economia sociale europea, un'economia che centra con le realtà sociali dei territori e che mette al centro le persone per raccontare appunto un'economia e un'Europa soprattutto dal basso che appartiene alle persone".

"I ricordi di questo viaggio sono tantissimi e ognuno speciale - racconta Massimiliano Porcelli, presidente Utopia 2000 Cooperativa sociale - se devo dirti quali sono i posti che mi hanno colpito di più emotivamente sicuramente i Balcani, la Bosnia, perché credo che sia un luogo molto simbolico rispetto a quello che stiamo raccontando".

L'Associazione Batticinque sottolinea l'importanza di questo appuntamento che cade anche a poche settimane dalla storica firma dell'Accordo di Associazione tra San Marino e UE.

"Batticinque ha voluto ardentemente la proiezione di questo docufilm - evidenzia Fanny Gasperoni, presidente Associazione Batticinque - che tra l'altro sta riscontrando tantissimo successo e riscuotendo un sacco di premi.

Nel servizio le interviste a Renato Chiocca (Regista), Massimiliano Porcelli (Presidente Utopia 2000) e Fanny Gasperoni (Presidente Associazione BattiCinque)

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