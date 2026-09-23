LAVORO V° Congresso Confederale USL: questa sera l'apertura dei lavori Il Congresso affronterà alcuni dei temi più rilevanti per la società sammarinese come ad esempio: la qualità del lavoro, il potere d’acquisto delle famiglie, le nuove sfide della contrattazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro.

V° Congresso Confederale USL: questa sera l'apertura dei lavori.

Questa sera al via il V° Congresso Confederale di USL, in programma fino a venerdì al Welcome Hotel di Dogana. “USL: Diciotto anni di Sindacato, da una parte sola, dalla parte delle persone” è il titolo scelto dal sindacato. Appuntamento che arriva dopo le assemblee di settore USL delle Federazioni pensionati, servizio e commercio e pubblico impiego.

Il Congresso affronterà alcuni dei temi più rilevanti per la società sammarinese come ad esempio: la qualità del lavoro, il potere d’acquisto delle famiglie, le nuove sfide della contrattazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, il ruolo della tecnologia, la tutela delle persone più fragili, le politiche familiari e il rapporto tra lavoro e sviluppo economico.

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