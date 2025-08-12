ESTATE Vacanze: ecco le mete più gettonate tra i sammarinesi, dal mare alle metropoli Per il mare 'svettano' Sardegna e Sicilia, ma anche Grecia. Per le destinazioni lontane: Giappone e Usa. Regine le capitali europee, su tutte Londra

Che sia in Italia o dall'altra parte del mondo, la vacanza estiva resta uno dei desideri principali di single e famiglie. Tante e differenti le destinazioni scelte dai sammarinesi, come spiegano tour operator e agenzie: quest'anno si va dalle località di mare alle capitali europee, fino alle metropoli oltreoceano.

"Quest'estate tantissimo mare - spiega Alda Valentini, imprenditrice nel settore tour operator - soprattutto destinazioni esclusive tipo la Sardegna, perché sono stati aggiunti tanti voli diretti dall'aeroporto internazionale Rimini-San Marino. Poi le isole dell'Egeo. In parallelo anche moltissimo turismo culturale verso Londra, Vienna, Praga, Budapest e Roma nell'anno del Giubileo".

Gli addetti ai lavori confermano l'aumento delle richieste per la montagna. "Il desiderio nasce dal refrigerio in un'estate molto calda - prosegue Valentini - e per praticare attività sportive: passeggiate, trekking e bicicletta".



"Il Giappone - aggiunge Mabel Bevitori, direttrice commerciale in un'agenzia di viaggio sammarinese - si riconferma regina di tutte le destinazioni, sicuramente trainata da un Expo che ha fatto crescere la voglia di visitare questo Paese. Assistiamo anche a un grande ritorno, per i sammarinesi, degli Stati Uniti: gli Usa on the road, quindi non solo New York come città ma la California e anche Canada e Nord America. Per il mare abbiamo la conferma di Sardegna e Sicilia, sicuramente per la possibilità di partire da Rimini".

Capitali europee d'estate: si può fare? "Assolutamente sì - risponde Bevitori - e Londra è stata la principale scelta seguita dal Nord Europa, quindi da Copenaghen ad Amsterdam: queste sono le principali".



Nel servizio le interviste ad Alda Valentini (imprenditrice del settore tour operator) e Mabel Bevitori (direttrice commerciale agenzia di viaggio)

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: