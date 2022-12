TURISMO Vacanze: numerosi i sammarinesi che le hanno passate in Italia o all'estero "È tornata la voglia di viaggiare" affermano gli esperti del settore. Cambiato però il modo di andare in vacanza: i grandi esodi sostituiti da flussi più diluiti e più prenotazioni dell'ultimo minuto

Città d'arte, mete esotiche e naturalmente la montagna; il 2022 è stato l'anno della ripartenza soprattutto per il settore del turismo. Quasi 20 milioni di italiani, ed anche tanti sammarinesi, hanno scelto di fare una vacanza tra Natale e Capodanno. Numeri importanti che si avvicinano a quelli del 2019, affermano i professionisti del settore, con una crescita anche per quanto riguarda la capacità di spesa.

"Dieci giorni fa è stata pubblicata la classifica delle mete più ricercate nel mondo - afferma Luca Ruco, Azimut Tour Operator - e l'Italia aveva quattro città nelle prime posizioni. Questo significa che il market Italia attira, il prodotto Italia è un prodotto che rende anche a livello globale. La gente inoltre è tornata a spendere più di prima, forse perché questa pandemia ci ha aperto gli orizzonti, in molti hanno preferito spendere in un bel viaggio senza pensare a risparmiare".

Molto cambiato anche il modo di andare in vacanza. I grandi esodi sono stati sostituiti da flussi di viaggio più diluiti e maggiori prenotazioni dell'ultimo minuto. "Se prima avevamo una programmazione con largo anticipo - spiega Cristiano Ascari, CEO Podium Tour Operator - adesso arrivano più prenotazioni last minute. Abbiamo a che fare con fornitori, un in tutta Europa, dove in molti casi manca il personale, quindi anche i tempi di risposta sono più lunghi. Ci stiamo abituando a questo, diciamo che a fine anno siamo abbastanza contenti".

Nel servizio le interviste a Luca Ruco (CEO Azimut Tour Operator) e Cristiano Ascari (CEO Podium Tour Operator)

