Vaccinazione anti Covid, San Marino si allinea all'Italia: secondo richiamo agli over 60

Esteso il piano vaccinale anche a San Marino, con l'ampliamento della platea dei destinatari della seconda dose di richiamo: il secondo booster è raccomandato a tutte le persone che abbiano compiuto 60 anni, sempre che siano trascorsi 120 giorni dall'ultima dose di richiamo o dall'ultimo contagio. Ci si può prenotare allo 0549 994889 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, oppure ai “servizi on-line” accessibile dalla home page del sito dell’ISS (www.iss.sm), dove bisogna selezionare “richiesta vaccinazione antiCovid” e spuntare la voce “Seconda dose di richiamo”. Sul Titano continua il trend in discesa dei contagi, 476 i positivi attivi, 58 i casi in più, scendono a 6 i ricoverati, sempre vuota la terapia intensiva, mentre sono 78 le guarigioni. Anche in Italia il trend è in lieve discesa. Serve la quarta dose, conclude il professor Rezza, poiché protegge dalla malattia grave. Anche oggi i contagi sono in lieve diminuzione, 71.075, le vittime 155. in Emilia Romagna seimila nuovi positivi (5.999), 13 i decessi, 3 anche in provincia di Rimini, tra cui un uomo di 41 anni.

Nel video l'intervento di Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute