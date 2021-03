Vaccinazione: aperta iscrizione fascia 16-17 anni; superata soglia 9mila somministrazioni

Alla mezzanotte di ieri erano 9.084 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate a San Marino, di cui 506 richiami. Il 57,3% dei vaccinati sono femmine e il 42,7% sono maschi.









L'Iss informa inoltre che da questa mattina sono aperte le iscrizioni per la fascia di età 16 - 17 anni. Per prenotare è consigliato l’utilizzo del servizio on-line (https://servizionline.iss.sm/#new-4), ma è anche disponibile il servizio telefonico al numero CUP dedicato (0549 994905). I giovani saranno vaccinati all’Ufficio vaccinazioni del centro Azzurro. Dal sito dell'Iss è già possibile scaricare il modulo per la vaccinazione dei minori con relativa delega del genitore assente.

Venerdì 26 marzo, viste le limitazioni al traffico dovute alla manifestazione ciclistica, il punto vaccinale dell’Ospedale di Stato resterà aperto eventualmente anche in orario serale per consentire a tutte le persone prenotate di effettuare la vaccinazione.