COVID 19 Vaccinazione Covid: l'Italia supera San Marino Salgono contagi e ospedalizzazioni. Il servizio territoriale Iss lancia l'appello alla massima collaborazione nel tracciamento

Con gli ultimi sei casi, rilevati ieri, salgono a 276 i positivi al Covid a San Marino. In aumento anche i ricoveri. Fino a ieri erano 2 e ora sono 5 di cui uno in terapia intensiva. 122 oggi le persone in quarantena, comprese una classe delle elementari, due delle medie e una delle superiori. Preoccupa inoltre il tasso di positività che nell'ultima settimana ha raggiunto l'8,39% dei 2.192 tamponi eseguiti.

[Banner_Google_ADS]

Nel frattempo si procede con le terze dosi. 2.792 i residenti a cui è stato somministrato il booster mentre sul fronte della campagna vaccinale primaria l'Italia ha sorpassato San Marino. Sul Titano ha infatti completato il ciclo di immunizzazione l'83,4% della popolazione vaccinabile e in Italia oggi si è raggiunto l'84,46%.

Vaccinazione e tracciamento dei contatti – ricorda il dottor Pierluigi Arcangeli - le armi principali per contrastare la diffusione del virus. Di qui l'appello alla massima collaborazione fornendo informazioni corrette sui contatti stretti, in caso di positività. Fornire informazioni false può essere anche causa di guai con la giustizia per procurata pandemia e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Sono le forze dell'ordine a vigilare sul rispetto delle quarantene così come sull'osservanza delle disposizioni dei decreti anticovid. Nel fine settimana ad un non residente che non portava la mascherina in un locale dove si stava ballando è stata elevata una sanzione di 150 euro. Segnalato anche il locale, sprovvisto di gel disinfettante e dell'indicazione di capienza massima consentita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: