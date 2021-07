Vaccinazione Emilia-Romagna: venerdì 9 luglio open day per gli over 60

Vaccinazione Emilia-Romagna: venerdì 9 luglio open day per gli over 60.

L'Ausl Romagna organizza per venerdì 9 luglio un "open day" per promuovere e incentivare l'adesione degli over 60 alla campagna vaccinale anticovid. Partirà alle ore 19:30 nelle principali sedi vaccinali di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini previa prenotazione. Verrà somministrato il vaccino monodose Johnson&Johnson.



Sarà possibile prenotarsi presso gli sportelli Cup dell’Ausl, Farmacup, o telefonando al Cuptel al numero 800002255. L'Ausl comunica che anche gli ultrassessantenni che si prenotano in questi giorni per ricevere la somministrazione nelle normali giornate di apertura, potranno vaccinarsi con il vaccino monodose Johnson&Johnson e concludere il ciclo vaccinale in una unica seduta, senza dover fare il richiamo.



Le sedi in cui sarà possibile vaccinarsi:

-Cesena - Fiera di Cesena via Dismano 3845 Pievesestina

-Forlì - Fiera via Punta di Ferro 2

-Ravenna - Pala De Andrè Viale Europa 1

-Rimini nuova sede vaccinale situata in Strada Consolare Rimini-San Marino al numero civico 76 (superstrada Direzione San Marino - semaforo incrocio Via Pianazzo e Via della Grotta Rossa)

