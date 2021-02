Vaccinazioni a San Marino, Dompè: “L'inizio della campagna è davvero vicino” Ospite a Closeup il CEO della Dompè Farmaceutici, Sergio Dompè ricorda le forze messe in campo dal mondo scientifico, in meno di un anno, dai farmaci ai vaccini. Sui tempi della campagna: “dovrebbe completarsi in autunno, massimo entro 2021"

In evidenza pone lo sforzo - definito “senza precedenti” - da parte della comunità scientifica e della ricerca, nel mettere a punto presìdi per fronteggiare la pandemia: in meno di un anno, pubblicati 400mila studi; sviluppati, sperimentati e messi in produzione 6 vaccini, almeno 2-3 farmaci e 3-4 anticorpi. E si sofferma sull'efficacia dei monoclonali, con il via libera all'utilizzo arrivato proprio in queste ore.

Valutazioni, poi, sui tempi della campagna vaccinale, ipotizzando tre fasi temporali: “L'Italia, e insieme San Marino, in virtù dell'accordo siglato fra i due Paesi – dice Sergio Dompè - ha già ordinato 202 milioni di dosi, idonee a coprire una popolazione di 120 milioni di persone. Prevediamo che a Febbraio-Marzo avremo ancora criticità sulle consegne, ma in fase discendente. Per Aprile-Maggio si prevedono consegne in aumento significativo, per poi arrivare ad un flusso abbondante da Giugno, che dovrebbe idealmente portare – dice ancora - a terminare la campagna prima dell'arrivo della prossima stagione autunnale o al massimo a fine 2021.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Si dice poi fiducioso sull'avvio delle vaccinazioni a San Marino: “Sarà di qui a poco, se siano pochi giorni o poche settimane, non so – dice - ma credo che l'inizio della fase vaccinale sia davvero vicina”.

Nel video, in collegamento il Presidente della Dompè Farmaceutici e Console di San Marino a Milano, Sergio Dompè

PER RIVEDERE LA PUNTATA INTEGRALE CLICCA QUI





I più letti della settimana: