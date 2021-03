COVID 19 Vaccinazioni a spron battuto e i ricoveri scendono Alta incidenza dei casi attivi: San Marino, per l'Oms Europa, si conferma al secondo posto nel continente dopo la Repubblica Ceca. Rt sopra 1, in lievissima flessione

Alla mezzanotte di ieri 883 le vaccinazioni somministrate a San Marino e con l'apertura del secondo centro vaccinale all'Azzurro, dopo quello dell'Ospedale, oggi i numeri continuano a crescere. “1.000 vaccini in 3 giorni, considerando di essere ancora in "rodaggio", non è niente male”, commenta su facebook il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta. L'Ema, ente regolatore europeo, ha intanto avviato la valutazione dello Sputnik che viene somministrato a San Marino in tandem con lo Pfizer-Biontech, utilizzato in particolare per gli ultra 85enni, come nel caso dei sammarinesi che si sono recati fin dalla mattinata al Centro Azzurro. Oggi, pronto ad intervenire, in caso di reazioni avverse, il Direttore Sanitario Sergio Rabini, in qualità di medico anestesista-rianimatore.

Tutto questo nel giorno in cui il numero dei ricoverati in Ospedale scende a quota 21 mentre la saturazione del reparto di terapia intensiva si conferma sui livelli di ieri al 58%. 32 le nuove infezioni rilevate nelle 24 ore e 16 le guarigioni. Sale a 431 - + 22 – il numero dei casi attivi. In base ai dati dell'Oms Europa, San Marino resta al secondo posto nel continente, dopo la Repubblica Ceca, nella tabella dei casi attivi calcolati su 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni, con un incremento del 70% ed indice RT sopra 1, sia pure in lievissima flessione.

