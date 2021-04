Vaccinazioni: aperte a pagamento per residenti o soggiornanti abituali non assistiti ISS

Dalla giornata odierna, comunica l'Istituto di Sicurezza Sociale, è stata estesa la possibilità di accedere alla vaccinazione anti-Covid-19 anche per i residenti o soggiornanti abituali a San Marino che non hanno attivato l’assistenza sanitaria con l’Istituto per la Sicurezza Sociale. Si tratta di coloro che hanno mantenuto l’assistenza in un altro paese o in possesso di assicurazione sanitaria. In una seconda nota, l'Iss specifica che "i soggiornanti sono coloro che soggiornano abitualmente a San Marino, in possesso di permesso di soggiorno o di permesso per convivenza, motivi parentali, di culto, ecc... Non rientrano in tali categoria i soggiornanti per motivi di studio o i turisti. Si informa inoltre che il vaccino che verrà somministrato sarà lo Sputnik V. Ogni richiesta, sarà comunque vagliata dagli uffici ISS preposti alla verifica dei requisiti necessari".









La vaccinazione sarà a pagamento, al costo di 50 euro complessivi. Previste due date per effettuare la prima vaccinazione per le persone rientranti in tale categoria: martedì 4 maggio e lunedì 10 maggio. Come per tutte le prenotazioni precedenti, sottolinea l'ISS, è altamente consigliato l’utilizzo del servizio on-line accessibile dalla home page dell’ISS nella sezione “Servizi On-line”. Per prenotare è comunque disponibile anche il servizio telefonico al numero CUP dedicato (0549 994905).